Nigeria: 360 kidnapping victims freed by the army [Africanews Today]

Face à l’épidémie d’Ebola qui se propage dans l’est de la RDC, l’Union européenne annonce une aide de 5 millions de dollars pour mettre en place des centres de diagnostic dans les régions touchées.

360 personnes enlevées par Boko Haram dans le sud du Nigeria ont été libérées par l’armée nationale.

Le président américain convoite l’archipel des Chagos dans l’océan Indien. L’administration Trump aurait évoqué la possibilité de racheter l’île principale.

Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et à quelques dates à retenir :

Ce lundi 8 juin débute le 40ᵉ Conseil des ministres de l’océan Indien à Moroni. Les dirigeants français, malgaches, mauriciens et seychellois continuent de se réunir à l’occasion de ce rendez-vous phare malgré les différends et les difficultés. L’archipel des Comores cédera la présidence de la Commission de l’océan Indien à la France à l’issue de la rencontre.

La Coupe du monde 2026 de football débutera le jeudi 11 juin avec la rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud. La cérémonie d’ouverture aura lieu au stade Azteca de Mexico et rassemblera 14 000 spectateurs.

Les dirigeants des pays membres du G7 ainsi que ceux de l’Union européenne seront accueillis à Évian du 15 au 17 juin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui participe régulièrement à l’événement, a été écarté du sommet en raison des menaces de Donald Trump de boycotter la rencontre si l’Afrique du Sud était invitée. Le président kényan William Ruto a été convié à sa place.